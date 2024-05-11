وكيل تعليم قنا يحيل لجنة مدرسة أبوتشت الفنية التجارية للتحقيق

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت 11مايو 2024م سير وانضباط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023 لصفوف النقل السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الثانوي التجاري بمدارس ابوتشت استهل وكيل التعليم جولته بتفقد امتحانات تلاميذ، الصف السادس الابتدائي بمدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة.

واطمأن وكيل التعليم علي انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الإداري ومطابقة ورقة الأسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان.

كما تفقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التجاري بمدرسة ابوتشت الثانوية التجارية المنعقدة امتحانتها بمدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة واحال وكيل التعليم المكلفين بأعمال امتحانات اللجنة نظرا لعدم تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لاعمال الامتحانات والإخلال بتنظيم اللجان وجلوس الطلاب داخل اللجنة رافق وكيل التعليم خلال جولته المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت و وائل محفوظ عضو العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وعبدالرووف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء ومحمد الطحان مدير التعليم الثانوي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ومحمد رفعت مدير التعليم الفني وحدادي صابر مسؤول الأمن.

شدد الدكتور محمد السيد علي تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لاعمال الامتحانات وتوقيع الملاحظين علي ورقة الأسئلة وتنفيذ كافة اجراءات الأمن والسلامة وتوفير المناخ المناسب للتلاميذ والطلاب أثناء تأدية الإمتحانات ومحاربة كافة طرق الغش لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ والطلاب.

وأوضح عبدالمنعم قاصد مدير عام الإدارة بأبوتشت ان تلاميذ الصف السادس الابتدائي البالغ عددهم 11461 تليمذا وتلميذة ادوا اليوم الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بينما ادي طلاب الصف الأول التجاري البالغ عددهم 531 طالب وطالبة امتحان الفترة الاولي في مادة الجغرافيا.

بينما أدي طلاب الصف الثاني البالغ عددهم 719 الامتحان في مواد إدارة المشروعات والدعاية والاعلان وعلم النفس التجاري دون رصد اي شكاوي او مشكلات بغرفة عمليات الإدارة المتصلة بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بقنا والمشكلة لمتابعة سير الامتحانات ولتذليل اي صعوبات او مشكلات تواجه العملية الامتحانية تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.