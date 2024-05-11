إسرائيل: إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة سقط أحدهما قرب بئر السبع

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة سقط أحدهما بالقرب من بئر السبع والثاني بغلاف غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

مستوطنات إصبع الجليل تحت التهديد وصافرات الإنذار لا تتوقف



وفي سياق آخر، دوت صفارات الإنذار في كريات شمونه وعدد من مستوطنات إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة.

وقالت وسائل عبرية: “للمرة الثالثة صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات إصبع الجليل وصولاً إلى سهل الحولة خشية تسلل طائرات مسيّرة”.

التطبيع مع إسرائيل

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية أن ليبيا تقدمت بطلب الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي أقامتها على إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء إعلان "العدل الدولية" بعد يوم من إعلان المجلس الرئاسي الليبي، انضمام ليبيا إلى دولة جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية جراء حربها المستمرة على قطاع غزة.

وسعت إسرائيل للتطبيع مع ليبيا، لكن إثارة القضية في الشارع الليبي تسببت في إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من منصبها في وقت سابق.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة باتجاه منطقة كرم أبو سالم.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه تم رصد أربع عمليات إطلاق نار اخترقت منطقة رفح من داخل قطاع غزة، وذلك بعد تنبيهات أو تحذيرات إسرائيلية متتالية من احتمال إطلاق نار وصواريخ من داخل القطاع باتجاه منطقة كرم أبو سالم.

وأفادت الإذاعة نقلا عن بيان للجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض عملية إطلاق واحدة، في حين سقطت عمليات الإطلاق الثلاث الأخرى في منطقة مفتوحة، ولم تقع إصابات بين صفوف الإسرائيليين.

وفي السياق ذاته، أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، أن "استمرار سيطرة جيش الاحتلال المجرم على معبر رفح، وإغلاقه لليوم الخامس على التوالي، ينذر بكارثة إنسانية وتفاقم لحالة المجاعة في كافة أنحاء القطاع المحاصر".

وقالت الحركة، في بيان لها، إن "السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح، تسببت في تعطيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية لشعبنا الفلسطيني في ظل استمرار العدوان، إضافة لتوقف خروج الجرحى لتلقي العلاج في الخارج"، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".