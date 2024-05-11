6 متقدمين لشغل منصب عميد كلية الآداب بجنوب الوادي

ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي لجنة اختيار عميد كلية الآداب بالجامعة، وضمت قائمة المتقدمين 6 أساتذة بالجامعة، تضم اللجنة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق، والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة السابق، الدكتور فتحي مصطفى محمد الشرقاوي نائب رئيس جامعة عين شمس الاسبق، الدكتور بهي الدين ابراهيم محمد سلام الاستاذ بجامعة المنيا.

وناقشت اللجنة المتقدمين لشغل منصب العميد في الخطط التطويرية المقدمة منهم الجدير بالذكر أن المتقدمين لوظيفة عميد كلية الآداب هم الدكتور صلاح سليم طايع ، الدكتور صلاح ابو الوفا العادلي ، الدكتور وحيد الدين طاهر ، الدكتور حمادة احمد علي ،الدكتور علاء الدين بهي الدين علاء الدين ، الدكتور ابراهيم محمد رشاد.

فى سياق ذي صلة، ناقش الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي سياسات القبول والجداول الدراسية مع مديري البرامج والمعنيين بجامعة جنوب الوادي الأهلية وهى الخاصة بسياسة القبول العام المقبل حيث ان لكل برنامج سياسة قبول منفصلة.

وطالب رئيس الجامعة من منسقى البرامج تحديد الاعداد لكل برنامج مع تقديم مبررات هذه الاعداد. وناقش رئيس الجامعة مع منسقى البرامج الجديده وهى كلية الألسن برنامج ( اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية ) وبرنامج العلوم الادارية للاستعداد لفتح هذه البرامج خلال هذا العام وتم مناقشة الامكانيات وتحديد الاعداد ورسوم هذه البرامج وسياسة القبول والتحويلات.

وقرر رئيس الجامعة تشكيل لجنة التنسيق والقبول لبرامج جامعة جنوب الوادي الأهلية.

تدشين ميدان السلام:

وعلى صعيد أخر، دشنت جامعة جنوب الوادي فى قنا، اليوم السبت، ميدانًا جديدًا بالجامعة، تحت اسم ميدان السلام، ضمن خطة تطوير ميادين الجامعة وبإشراف متخصصين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إن العمل الإبداعي يأتي ضمن خطة تطوير البنية التحتية وتجميل ميادين الجامعة بإبداعات كلية التربية النوعية بإشراف الدكتور محمد سعيد، مشيرًا إلى اهتمام إدارة الجامعة بالشكل الجمالي والتنسيق الحضاري وإبراز إبداعات منتسبي الجامعة في مجال الفنون.

وبيّن الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة ان الميدان عبارة عن تشكيل معدني ملون بالاحمر والاسود من قطاعات الحديد على طرفه حمامة بيضاء رمزا للسلام.

ووجه التحية لفريق قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية على جهودهم في تجميل ميادين الجامعة بالأعمال الفنية المتميزة.