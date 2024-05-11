مياه الشرقية تتسلم شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لـ 6 محطات

تسلم المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، شهادات اعتماد خطط سلامة ومأموينة المياه وتداول الصرف الصحي، حيث حصلت الشركة على اعتماد عدد 6 شهادات للمأمونية، وهم 4 محطات معالجة صرف صحي

«قنتير مركز فاقوس، والقرين مركز أبو حماد، وأبو متنا مركز ديرب نجم، ومشتول السوق مركز مشتول السوق».

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامه للمأمونية بالشركة القابضة، ليصل بذلك إجمالي عدد الخطط المعتمدة لمأموينة تداول الصرف الصحي بالشركة لعدد 9 محطات حتى العام السابق 2023، لتكون بذلك الشركة أولى الشركات التابعة في مجال إعداد خطط مأموينة تداول الصرف الصحي بأكبر عدد خطط معتمدة، وايضا تطبيق الاجراءات التصحيحية الناتجة عن هذه الخطط في إطارها الزمني المحدد.

وفي نفس السياق، حصلت الشركة على اعتماد عدد 2 خطة لمأمونية المياه، وهما: محطة مياه ههيا المرشحه بمركز ههيا، ومحطة مياه طاروط بمركز الزقازيق.

وأثنى المهندس عامر أبو حلاوة ، رئيس مجلس إدارة الشركة، علي المجهود المقدم من قبل الإدارة العامه للمأموينة للوصول لهذا التقيم، وتقدم الشركة في المكانة المتميز، مشيرا إلى أن الشركة تواصل تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات والسير وفق خطط منهجية مدروسة لكل إدارات وقطاعات الشركة للوصول بالشركة للامام.

وهنأ رئيس الشركة؛ رئيس قطاع المعامل والجودة ومديري الإدارات بالمأموينة وفريق العمل على هذا النجاح، مطالبا باستمرار العمل الجاد، وعدم التراخي في انجاز المهام المطلوبة، والبقاء دائما في المقدمة.

وفي سياق متصل، أجرى المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، زيارة تفقدية مفاجئة استهدفت المرور على عدد من محطات مياه الشرب بمركزي أبو حماد وبلبيس، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

حيث تفقد رئيس الشركة محطة مياه العباسة المرشحة بطاقة تصميمية 195 ألف م3/ يوم التى تخدم قرى ومركز ومدينة أبو حماد، وشملت الزيارة تفقد جميع مكونات المحطة لمتابعة أعمال التشغيل، وكذلك أعمال الاحلال والتجديد بالمحطة، وسير العمل بالمعامل داخل المحطة والتأكد من مطابقة عينات المياه وفقا للمعايير والمواصفات القياسية.