التسجيل الثاني لحضور مسابقة "طالب جامعي ذو قوام مثالي" بجامعة طنطا

تعلن جامعة طنطا عن فتح باب التسجيل لحضور الإصدار الثاني لمسابقة " طالب جامعي ذو قوام مثالي"، التي تنظمها الإدارة الطبية التابعة لقطاع شئون التعليم والطلاب بالتعاون مع الجمعية المصرية للتغذية والإرشاد الصحي، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يوم 20 مايو 2024 بقاعة المؤتمرات بمبنى إدارة الجامعة.



يحاضر في الندوة الدكتور حسام الصاوى رئيس قسم النفسية والعصبية بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتورة نيلي شمس رئيس الجمعية المصرية للتغذية العلاجية واستشاري التغذية العلاجية، والدكتور جمال الشاعر الإعلامي والأديب، والدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، والإعلامية رانيا هاشم عضو المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والكابتن أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق وعميد الرياضيين.

وبتنسيق الدكتور مجدي وكوك القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية ومنسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية.

تشمل الفاعلية اعلان الفائزين في الجوائز المقدمة من الدكتورة نيللى شمس الخاصة بالتغذية العلاجية، وحوارات مفتوحة مع الضيوف، حول كيفية بناء طالب جامعي ذو قوام فكرى وديني وأدبي وصحي ورياضي، إضافةً إلى إقامة مسابقات للحاضرين وتوزيع جوائز مالية قيمة للمشاركين، ويبدأ دخول الطلاب من الساعه 10.30 صباحا .

رابط تسجيل الحضور:-

https://forms.tanta.edu.eg/studentperfectfigureattend/