"منح الجنسية المصرية للمستثمرين العرب والاجانب".. خطوة جديدة تمنحها مصر لدعم الاقتصاد

في إطار خطة الدولة للتنمية والتطوير العقاري وتسويق مشروعاتها العقارية للعالم العربي عبر الحصول على الجنسية المصرية، تم تدشين فرع لاحدى الشركات العالمية، مساء اليوم، بهدف تشجيع المستثمرين من مختلف الدول العربية والاجنبية، في الحصول على الجنسية المصرية.

وبدوره قال معتز الزيات، المدير التنفيذي للشركة، انه بموجب القانون المصري الصادر عام ٢٠٢٠ والذي يسمح بالحصول على الجنسية المصرية، وفي ضوء التنمية الاقتصادية والنهضة التى تشهدها مصر، فقد تم تدشن الفرع الخامس بالشركة اليوم.

وتابع انه في ضوء سعي العالم لتعزيز الانفتاح الاقتصادي، واستجابة لرغبة المستثمرين و رجال الأعمال في الانتقال عبر العالم للاستثمار، دشنت اليوم ROC Citizenship الدولية فرعها الأول بمصر بجهود حكومية، لتعزيز الانفتاح الاقتصادي واستجابة لرغبة المستثمرين في الانتقال عبر العالم للاستثمار.

كما تحدث القائمين حديث حول المزايا الاستثمارية التي يتمتع بها أصحاب الجنسية الثانية التي توفرها الشركة من خلال ما يتجاوز ١٠٠ دولة حول العالم، فضلا عن الحديث حول كيفية توفير الإقامة في هذه الدول.

جدير بالذكر أن ROC Citizenship تقدم خدمات الهجرة الاستثمارية للأفراد الذين يسعون للحصول على الجنسية والإقامة من خلال الاستثمار العقاري أو الاستثمار التجاري أو المساهمة المالية، وكل من يسعون لمستقبل أفضل لك و لأسرتك من حيث الرعاية الصحية و التعليم و الحرية ف التنقل بين البلاد لإدارة الاعمال.

كما ان لدي شركة ROC خمس فروع:

١.دبي

٢.السعوديه

٣.كندا

٤.نيجيريا

٥.مصر

وأكد القائمين على ROC Citizenship

أن الهدف الاول والاخير، من افتتاح فرع بمصر هو تقديم الدعم الاستثماري والاقتصادي بمصر، بالتنسيق مع الدولة المصرية والجهات المعنية، مؤكدين أن ذلك يحدث بدعم من الدولة وتنسيق كامل مع كافة المسؤولين والمهتمين بالاستثمار في مصر.

جاء ذلك بحضور رئيس فرع الشركة في مصر، وليزا تومسون، عضو مجلس إدارة Roc Citizenship ، ومعتز الزيات، المدير التنفيذي والشريكي للشركة، وعدد من الشخصيات العامة ذات الصلة، وحضور إعلامي كبير.