التعليم العالي: تأهيل طلاب الجامعات للتنافس في أسواق العمل الدولية

أكد الدكتور أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الطلاب لسوق العمل، وتأهيلهم للتنافس في أسواق العمل الدولية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى إطلاق خطة شاملة للنهوض بالطالب الجامعي وتأهيله لسوق العمل، مشيرًا إلى أن النهوض بالطالب الجامعي يٌعد استثمارًا في مستقبل مصر.

ونوه وزير التعليم العالي بتوفير الكوادر البشرية الماهرة اللازمة لتحقيق التنمية المُستدامة، وتعزز قدرة مصر على المُنافسة العالمية، وتحقيق طموحات الشباب المصري.

اجتماع مراكز التوظيف في الجامعات المصرية

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بانعقاد اجتماع موسع لأعضاء المجلس التنفيذي المُنشأ بقرار وزاري لمراكز التوظيف بالأقاليم السبع.

وانعقد الاجتماع برئاسة الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وبحضور أعضاء الوحدة المركزية لدعم المسار المهني ومديري المراكز، وممثلي الأقاليم السبعة.

وناقش الاجتماع آخر مُستجدات مؤتمر مستقبل بناء المسار المهني في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي عقدت في مايو الماضي تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، وجميع أعضاء مراكز التوظيف في الجامعات المصرية.

وعرض الاجتماع المسودة شبه النهائية للائحة الموحدة لمراكز التوظيف في الجامعات ، الخاصة بالمراكز تمهيدًا لتقييمها للاعتماد، والتي انبثقت عن محور الاتصال، وهو المبدأ الثالث من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وناقش المجلس آليات تشغيل منصة دعم المسار المهني"CSM"، وربطها بالمنصة المركزية للوزارة لدعم المسار المهني والربط بسوق العمل.

كما اتفق المجلس على طرح نتائج الاجتماع في المؤتمر السنوي لمراكز التوظيف، والذي من المقرر عقده في آخر مايو لعام 2024، بحضور رؤساء الجامعات المصرية، وجميع فريق العمل بمراكز التوظيف بالجامعات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة ربط التعليم بسوق العمل، وربط التخصصات في الجامعات بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، واستكمال مركز التوظيف لما لها من دور فعال في المشاركة في سوق العمل، والفهم الحقيقي لاحتياجات سوق العمل.