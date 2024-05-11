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السبت 11/مايو/2024 - 06:45 م 5/11/2024 6:45:02 PM

حلت ضيفًا غاليًا وعزيزاً على مصر السّيدةُ الجليلةُ (عهد بنت عبدالله البوسعيدية) حرمُ جلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق بدعوة كريمة من السّيدة (انتصار السيسى) حرمُ رئيس جمهورية مصر العربية، حيث لاقت ترحيباً رفيع المستوى على كل المستويات، منذ أن وطئت قدماها أرض الكنانة، وفى كافة المواقع التى تفضلت بزيارتها بصحبة صديقتها حرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبالاً يجسّد التقدير المتبادل والروابط القوية بين البلدين الشقيقين، وتاريخهما العريق والمشرف، حيث زارت العاصمة الإدارية، ومتحف مصر الكبير، ومستشفى الأطفال.

إذ تحظى سلطنة عمان باحترام وتقدير وحب كبير من الشعب المصرى، عبر التاريخ الطويل للبلدين، فلم تكن العلاقات الطيبة المتبادلة بينهما وليدة اليوم أو منذ النهضة العمانية التى قادها الراحل العظيم السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، بل يرتبط البلدان بعلاقات تاريخية تضرب بجذورها منذ فجر التاريخ.

ففى ظل الإمبراطورية العمانية البحرية والجغرافية التى امتدت إلى شرق افريقيا، وأسست دولة لها تاريخ حضارى وسياسى وثقافى، ارتبطت هذا الامبراطورية بمصر ارتباطاً وثيقاً، وجرت رحلات عبر البحار بين مصر والعمانيين فى شرق أفريقيا وخاصة زنزبار وتنزانيا وكينيا.

وجاء السلطان قابوس بن سعيد بفكره المتفرد، ليعيد أمجاد دولة عمان، دولة على أسس عصرية متمسكة بالقيم والأخلاق، والحفاظ على ثوابت العروبة والاسلام، وعلاقتها المحترمة مع الجيران والاشقاء والاصدقاء.

وتولى السلطان هيثم مقاليد الحكم فى دولة مستقرة (خير خلف لخير سلف)، وتحظى العلاقات المصرية العمانية بوضع خاص وفريد على كل الأصعدة.

ومن هنا فان تواجد السيدة عهد على أرض مصر بصحبة صديقتها انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية ليس بمستغرب.

وضيفة مصر الكبيرة السيدة عهد لها اهتمامات تاريخية وحضارية وتجلى ذلك فى سعادتها خلال زيارتها لمتحف مصر الكبير، واهتمامات مجتمعيه هامة فى السلطنة زودتنى بها الزميلة الاذاعية والإعلامية القديرة (عزيزة الحبسى)، اذ تهتم بذوى الاحتياطات الخاصة، والأسرة المعسرة، وأسست مبادرة (عهد) تتقلت بنفسها فى الولايات لمشاهدة الاسرة العمانية المحتاجة على الطبيعة.

وكذلك لها اهتمام خاص بالأطفال اليتامى والمصابين بالاعاقات خاصة متلازمة داون، وتجلى هذا الاهتمام خلال زيارتها لمستشفى 75375 المعنية بالاطفال مرضى السرطان، وهى تبتسم لهم وتداعبهم، وهى دائمة الزيارات لمراكزهم ومتابعة جيدة لانشطتهم، وتقدم الدعم باستمرار لهذه الفئة، إضافة إلى اهتمامها بالمرأة العمانية، كمنتجة ومبدعة، وقادرة على العطاء وخلق فرص عمل بعقليه ابتكارية، فهى على سبيل المثال تأخذ ملابسها وتصاميم هذه الملابس من مصممات أزياء عمانيات، تشجيعاً لهن واعترافاً بتميزهن، وكذلك هى داعمة المشاريع الانتاجية التى تقدم صورة للثقافة العمانية، والهوية العمانية خارج عمان.

واهتمت وقدمت الدعم لبنت عمانية لديها مشروع لإنتاج وتصدير العسل العمانى الذى وصل فيه التصدير الخليج رغم حداثة المشروع.