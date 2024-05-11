وزير الشباب محاضراً بندوة عن الاستثمار الرياضي بسوهاج

شهد مركز المؤتمرات الدولي بجامعة سوهاج، فعاليات الندوة التثقيفية عن الاستثمار الرياضي التى ألقاها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته للجامعة، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والناقد الرياضي عبد الناصر زيدان، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور جمال محمد النقيب العام لنقابة المهن الرياضية، ومحمد جلال مقلد نقيب الرياضيين بسوهاج، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وعمداء الكليات، ونخبة من قيادات وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وجمع غفير من المختصين والمعنين بالمجال الرياضي.

وفى بداية كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بالتواجد للمرة الأولى داخل هذا الصرح الجامعي العريق، مشيداً بحجم الإنجازات التى شهدها بالمشروعات الإنشائية بالمقر الجديد للجامعة، وبالمستوى المتميز للنشاط الطلابي الذى يظهر واضحاََ خلال مشاركة منتخبات الجامعة فى اللقاءات القمية والمحافل المحلية، وحصدها مراكز متقدمة فى مختلف الأنشطة الطلابية التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بهدف دعم مهارات الطلاب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، واكتشاف الموهوبين والمبدعين فى المجالات الرياضية والفنية والأدبية، موجهاً الشكر والتقدير لجميع منسوبي الجامعة على حسن الضيافة والاستقبال، واعداََ باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم لمواصلة التميز والإبداع بمختلف الأنشطة الطلابية.

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن موضوع الندوة قائلاََ: أن الاستثمار الرياضي هو الركيزة الأساسية التى تقوم عليها الرياضة فى وقتنا الحالي، وذلك بعد أن أصبحت الرياضة صناعة استثمارية تستمد منها الدول قوتها باعتبارها مصدر جديد للدخل القومي، ومن هذا المنطلق دخل الحراك الرياضي المصري مرحلة جديدة مستندة على أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مستعرضاََ بالأدلة والاحصائيات خطة نجاح صناعة الرياضة فى مصر، والذى يرجع إلى التوسعات الضخمة التى نفذتها الدولة، وما قدمته من استثمارات من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وقطاعات الدولة لتحقيق التنمية الرياضية ومواجهة التحديات التى تواجه الرياضة فى مصر، مؤكداً على الدور الرائد الذى تقوم به الوزارة لتنمية مهارات وقدرات الشباب الجامعي، باعتبار أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار فى الشباب لأنهم القوة الحية المحركة للتغيير والتقدم فى مصر، إلى جانب الجهود الحثيثة التى تبذلها الوزارة لتشجيع الاستثمار الرياضي، وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين، لدعم ورعاية الأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب، إضافة إلى التركيز على مشروعات البنية التحتية على مستوى محافظات الجمهورية، ودورها الهام فى تأهيل الشباب الموهوبين ودعم المتميزين منهم من أجل رفع علم مصر عالياََ فى مختلف المحافل الرياضية، واختتم كلمته

وفى بداية كلمته، رحب الدكتور حسان النعماني، بزيارة وزير الشباب والرياضة للجامعة وحضوره المشرف لفعاليات الندوة التثقيفية، موجهاً كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعمه الكامل لجامعات الصعيد وتوفير الرعاية الكاملة للموهوبين والمتميزين، مؤكداً على أهمية تعاون وتكاتف قطاعات الدولة مع وزارة الشباب والرياضة وتقديم كافة سبل الدعم لتحقيق التنمية الرياضية، لإتاحة الفرصة أمام شباب الجامعات للابتكار والإبداع وإطلاق العنان لأفكارهم وتصوراتهم لمستقبل مصر.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، أن الجامعة تملك خطة طموحة للتنمية والاستثمار فى طاقات الشباب، فى إطار المشروع القومي للجمهورية الجديدة، وتولي الكلية اهتمام خاص بطلابها وتعمل على ربط الجانب العلمي والجانب التطبيقي، وتقديم مناهج دراسية أكاديمية متميزة تساعد على تنمية المهارات والمعارف وتطوير اللوائح وفقاً للمتطلبات العالمية الحديثة، وبما يواكب احتياجات سوق العمل المحلى والدولي، موضحاً أن الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم والاهتمام لتوفير بيئة تعليمية متكاملة، وبناء خريج مؤهل على قدر كبير من الكفاءة والخبرة.

وقدم الناقد الرياضي عبد الناصر زيدان، كلمات الشكر والامتنان لوزير الشباب والرياضة، ورئيس الجامعة، على دعوتهم الكريمة لحضور فعاليات الندوة، معبراََ عن سعادته بالتواجد بالمحافظة وهى مقر نشأته الذى يفخر ويعتز به، معرباً عن سعادته بلقاء أبناؤه الطلاب شباب مصر الواعد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح واستغلال الفرص المتاحة والامكانيات التى توفرها الدولة لرفع مستويات اللياقة البدنية والشخصية لديهم.

وقد استعرض الدكتور محمد فريد، من خلال فيديو توضيحي بعض المشروعات الاستثمارية التى تم تنفيدها بقري ومراكز المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية، والتى يبلغ عددها حوالي ٤٢ مشروعاََ، مستعرضاََ بالتفصيل والأرقام حجم الإنجازات التى وصلت إليه المشروعات، والمبالغ الإجمالية التى تكلفتها وتبلغ ١٦٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى عرض المشروعات التى تم طرحها للتنفيذ، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الأعمال الإنشائية بها.

جدير بالذكر أن الفعاليات تضمنت فقرات غنائية قدمها كورال الجامعة، وفقرة التحطيب من أداء منتخب الفنون الشعبية بالجامعة، بالإضافة إلى عرض فيديو عن إنجازات الجامعة، وأهم الأنشطة الطلابية التى تم تنفيدها والمراكز المتميزة التى حصدها الطلاب على مستوى الجمهورية، إلى جانب فقرة التكريمات التى شملت تقديم رئيس الجامعة لدرع الجامعة ودرع القيادات الطلابية والكيان الطلابي طلاب من أجل مصر لوزير الشباب والرياضة، وتوزيع شهادات تقديرية للحاصلين على المراكز الأولى فى عدد من البطولات