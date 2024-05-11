4 مستشفيات بالقليوبية ضمن القائمة النموذجية علي مستوي الجمهورية

قال الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تم إدراج 4 مستشفيات ضمن قائمة المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية وهى مستشفيات “القناطر الخيرية - صدر المرج - حميات طوخ- حميات بنها”، موضحا أن تلك المستشفيات تعد من المشاريع التي تسهم في تحسين المنظومة الصحية بشكل ملموس والنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المستشفيات النموذجية ستقدم الخدمة الطبية بجميع تخصصاتها داخل المحافظة، ولا يحتاج المرضى لقطع مسافات طويلة لتلقى الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن فكرة المستشفيات النموذجية ستقضى على هجرة المرضى من القرى والريف للقاهرة من أجل العلاج وتؤدى أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون أية أعباء مالية إضافية عليها.



أن المستشفيات تضم مستشفى القناطر الخيرية بنحو 200 سرير، بالإضافة لقسم العناية المركزة الذي يعمل بقوة 20 سريرا، ووحدة العناية المركزة للأطفال ويضم 31 سريرا و25 حضانة للأطفال المبتسرين، وقسم للأشعة التشخيصية ويضم وحدة ايكو وأشعة تلفزيونية وأخرى سينية وأشعة مقطعية، كما تضم المستشفى بنك دم تخزينى، ومعمل مجهز باحدث التقنيات، وتجرى المستشفى العمليات بمختلف التخصصات، وجارى العمل على إدراج كافة الجراحات التخصصية الدقيقة، إلى جانب الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية في مختلف التخصصات.

وتضم مستشفى صدر المرج ما يقارب 200 سرير، بالإضافة للعيادات الخارجية لأمراض الصدر، وعيادات العلاج على نفقة الدولة، والعلاج الطبيعى والأسنان، وجار الإعداد لافتتاح قسم خاص بالأمراض الصدرية للأطفال في الفترة المقبلة، كما يضم المستشفى معملا مجهزا بأحدث التقنيات لتشخيص مرض الدرن في أقل من ساعتين، ووحدة للأشعة التشخيصية تعمل على مدار 24 ساعة تضم أشعة مقطعية وجهاز سونار وأشعة سينية، بالإضافة لصيدلية تعمل على مدار اليوم، ووحدة للتشخيص عن بعد، وقسم العناية المركزة الذي يضم 20 سريرا، وجار العمل على زيادة عدد الأسرة خلال الفترة المقبلة.

أما مستشفى حميات بنها، فهى بقوة 110 أسرة، منها 60 سريرا داخليا ووحدة عناية مركزة للكبار، و12 سرير عناية للأطفال، وجار تجهيز وحدة عناية مركزة للكبار تضم 19 سرير، في بعض التخصصات الدقيقة، بالإضافة لـ16 وحدة غسيل كلوى، كما تضم المستشفى وحدة لمناظير الجهاز الهضمى وجار تطويره وإضافة وحدة المناظير الأطفال في الفترة المقبلة، تضم المستشفى



ومركزا للكبد، ومركزا للعقر وآخر لمرض نقص المناعى المكتسب، ووحدة للتشخيص عن بعد، كما يعد مستشفى حميات بنها هو المستشفى الوحيد بين مستشفيات المحافظة الذي يضم وحدة للمشورة، وتضم معمل مجهز على أعلى مستوى، وقسم للأشعة التشخيصية يضم جهاز أشعة سينية، وتليفزيونية، وأشعة مقطعية.

كما يعمل مستشفى حميات طوخ بقوة 70 سريرا، ويضم وحدة عناية مركزة للأطفال بقوة 15 سريرًا، وعناية للكبار بقوة 16 سريرا، بالإضافة للأقسام الداخلية للأطفال والكبار، كما تضم معمل يعمل على مدار 24 ساعة مجهز بأحدث التقنيات، وقسم للأشعة العادية والمقطعية والأشعة التليفزيونية.



وتعمل وزارة الصحة على تحسين بيئة العمل بتلك المستشفيات للأطقم الطبية والعاملين، وتدريب الموارد البشرية بما يتناسب مع معايير الجودة المرجوة، والعمل على تطوير البنية التحتية للمستشفيات المختارة ورفع كفاءة تجهيزاتها الحالية مع ميكنة تلك المستشفيات وربطها داخليا وخارجيا بشبكة المعلومات، وتحسين البيئة المحيطة بالمستشفيات.