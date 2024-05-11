جوارديولا يكشف رأيه في مواجهة حسم الدوري أمام توتنهام

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن رأيه بشأن مواجهة توتنهام المقبلة، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وأكد جوارديولا في تصريحات لشبكة " BBC Sports"، عن أن اللاعبون العظماء يستمتعون باللعب تحت ضغوط كبيرة، حيث حيث استطاع هؤلاء اللاعبين إثبات ذلك.

وتابع: "عند هزيمة آرسنال أمام أستون فيلا، كان لابد أن نصل إلى المباريات الأخيرة ونحن في أيدينا الأفضلية، وأن نلعب مع وست هام على أرضنا ومصير اللقب يكون بين أيدينا".

وأكمل: "قمنا بعمل جيد حقًا خلال مواجهة فولهام اليوم، عانينا في الدقائق العشر الأولى لأنهم دافعوا بشكل جيد كما هو الحال دائمًا".

وأردف: "عند قيام سيلفا وكوفاتشيتش ورودري بعمل التمريرات وهدأت المباراة ثم نجح جفارديول في تسجيل الهدف".

بينما علق على مواجهة توتنهام، حيث قال: "بالتأكيد، لقد لعبنا بشكل جيد والآن نتعافى، ونعود إلى مانشستر، ثم نعود إلى لندن للعب النهائي أمام توتنهام، وهو النهائي الكبير الذي يتعين علينا خوضه، وسنحاول الاحتفاظ بلقبنا".

فيما تحدث عن مستويات جفارديول: "الكرواتي أصبح غير متوقع، فهو لا يصدق بكلتا قدميه، عادة من الصعب العثور على الجهة اليسرى، فهو أكثر راحة مع يمينه، هدف كبير في سانتياجو برنابيو، هدف اليوم بالقدم اليمنى، الشوط الثاني هو لم يكن في أفضل حالاته، وكان لديه الكثير من الكرات".

وأضاف: "أنت كمدافع يجب عليك أن تكون متماسكًا حتى يتمكن من تسجيل الأهداف، فهو أمر مرحب به للغاية، لكن يجب أن يكون أكثر تشددًا لكنه يبلغ من العمر 21 عامًا سوف يتحسن".