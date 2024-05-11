عائلات المحتجزين الإسرائيليين: يجب التوصل لصفقة لإعادة أبنائنا وليس لدينا وقت لإضاعته

قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، إنه يجب التوصل لصفقة لإعادة أبنائنا وليس لدينا وقت لإضاعته، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وعقدت عائلات المحتجزين مؤتمرا صحفيا طارئ مساء اليوم أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب،وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، وفاة الأسير "نداف بوبلابيل" 51 عامًا ويحمل الجنسية البريطانية متأثراً بجراحه، التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة "جودي فانشتاين"، وقد تدهورت حالته الصحية، ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة .

ونشرت كتائب القسام فيديو للأسير والأسيرة جودي فانشتاين، وكان أطلق سراح الأسيرة وبقى الابن .

"ماذا حدث له؟".. حماس تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي بوبلابيل

وكانت حماس نشرت فيديو للأسير الإسرائيلي نداف بوبلابيل، المحتجز لدى الحركة تحت عنون " بعد قليل.. ماذا حدث له ؟ " .

وقالت حماس انها سوف تكشف ماذا حصل للأسير الإسرائيلي بعد قليل، وهو جزء من الحرب النفسية التي وضعت فيها حماس حكومة الاحتلال بسبب استهدافهم مناطق يتواجد فيها الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

حماس: عملية جباليا تؤكد إصرار حكومة الاحتلال للمضي في إبادة شعبنا





وفي إطار آخر، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن إعلان جيش الاحتلال الصهيوني، البدء في عملية عسكرية في جباليا، وإنذار المواطنين فيها بإخلائها، وسط قصف جوي ومدفعي إجرامي، وذلك بالتوازي مع العملية المستمرة في مدينة رفح منذ أيام، والتوغل والجرائم في حي الزيتون بمدينة غزة، وتصعيد العدوان بحق المدنيين في جميع مناطق القطاع؛ هو تأكيدٌ على إصرار حكومة الإرهاب الصهيونية على المضي في حرب الإبادة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، عبر القصف والمجازر والتهجير والاستمرار في تدمير البُنى المدنية.

وحملت حركة حماس، الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن المسؤولية كاملة عن تصاعد هذه الجرائم بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، عبر مواصلتها توفير الغطاء للفاشية الصهيونية، للاستمرار في جرائمها.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بمغادرة مربّع المواقف الخجولة، والضغط لوقف العدوان الصهيوني وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين العُزَّل.

وأكدت حركة حماس، أن هذا التصعيد الإجرامي، لن يفتَّ في عضد أبناء شعبنا الصامد، أو يوهِن من عزيمة مقاومتنا الباسلة، التي ستواصل تصدّيها وثباتها في وجه آلة القتل الصهيونية، حتى كسر العدوان ودحره عن أرضنا وديارنا، على طريق تحقيق آمال شعبنا في الحرية وتقرير المصير.