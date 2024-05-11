جولة مشاورات سياسية بين مصر والصين حول القضايا الآوراسية والعالمية

عقد السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، جولة مشاورات مع السفير لي هوي، الممثل الصيني الخاص للشئون الآوراسية، حول القضايا الآوراسية والعالمية بمقر وزارة الخارجية.

وركزت المشاورات على تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الإقليمية والدولية، وتأثيرها على الأمن والاستقرار الدوليين.

وأكد الجانبان على المواقف الثابتة تجاه الأزمة وعلى رأسها التوصل لحلول سياسية ودبلوماسية من خلال المفاوضات.

وقد ساد المشاورات مناخ من الصداقة العميقة والثقة والاحترام المتبادل وتطابق في وجهات النظر بشأن القضايا والنزاعات، سواء في الساحة الأوروبية أو منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن منطقة جنوب شرق آسيا.