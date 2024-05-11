هل تزيد القهوة من خطر الإصابة بهشاشة العظام؟

يعتقد أن محبي القهوة معرضون لخطر الإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة مرضية تصيب أنسجة العظام تجعل العظام هشة وعرضة للكسور.

ويرتبط شرب القهوة أحيانًا بآثار ضارة ومنها قابلية الإنسان للإصابة بهشاشة العظام، مما يقلل من تمعدن العظام ويفسر ذلك أن المشروب المنشط ينشط عملية التبول، ويفقد الجسم المواد المقوية للعظام بشكل مكثف.

ولكن الطبيب ألكسندر مياسنيكوف وصف القول بأن القهوة ضارة بالعظام بأنه أسطورة.

القهوة من خطر الإصابة بهشاشة العظام

قال الدكتور مياسنيكوف: "هذه أسطورة مطلقة"، وعلاوة على ذلك القهوة مفيدة إلى حد ما لمرضى هشاشة العظام.

وأشار الطبيب الشهير إلى أنه "إذا وضعت الإيجابيات والسلبيات، فإن القهوة تحسن فقط حالة هشاشة العظام".

القهوة لها تأثير إيجابي على عضلة القلب وتنشط الدورة الدموية مما يحسن تغذية العظام ويساعد على تقويتها أما بالنسبة لتأثير المشروب المدر للبول، فبفضله تخرج المواد التي يمكن أن تسبب التهابات في المفاصل من الجسم.

وفي الوقت نفسه، يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا مهمًا للغاية ويجب عليك شرب الماء بعد القهوة.

هشاشة العظام

تسبب هشاشة العظام ضعف العظام ووَهنها، لدرجة أن أي سقوط أو إجهاد خفيف مثل الانحناء أو السعال يمكن أن يسبّب كسورًا وتكون أغلب حالات الكسور المرتبطة بهشاشة العظام أكثر شيوعًا في عظم الورك أو الرسغ أو العمود الفقري.

العظم هو نسيج حيٌّ؛ ينكسر ويُستَبدَل باستمرار ويحدث مرض هشاشة العظام عندما لا يواكب خلق عظام جديدة فَقْد العظام القديمة.

تصيب هشاشة العظام على الرجال والنساء من جميع الأعراق، ولكنَّ النساء بيض البشرة والآسيويات، خاصة اللاتي تجاوزن سن اليأس، هنَّ الأكثر عرضة للخطر.

ويُمكن أن تُساعد الأدوية والنظام الغذائي الصحي وتمارين رفع الأثقال في منع فقدان العظام أو تقوية العظام الضعيفة أصلاً.

تعتمد احتمالية إصابتكَ بهشاشة العظام جزئيًّا على مقدار الكتلة العظمية التي اكتسبتها عليها خلال شبابك. تتحكم العوامل الوراثية في ذروة كتلة العظام إلى حدٍّ ما، وتختلف أيضًا باختلاف كل مجموعة عرقية. فكلما اكتسبت كتلة عظمية أكثر، زادت كثافة العظام لديك، وانخفضت احتمالية إصابتكَ بهشاشة العظام مع تقدمكَ في العمر.