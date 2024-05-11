وكيل صحة سوهاج يلتقي فريق إدارة مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة

التقي اليوم السبت الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بالمديرية و فريق من إدارة مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان، حيث رحب وكيل صحة سوهاج بالدكتور محمد الرويني والدكتورة ميرفت محمد قادة الفريق ومحمد عبدالرحمن وباقي اعضاء فريق إدارة مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، مقدماً لهم خالص شكره وتقديره لمجهوداتهم المبذولة لخدمة المواطنين .

حيث انه يزور المحافظة خلال الفترة الحالية الفريق وذلك بناء علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، وتوصيات قطاع الطب الوقائي بالوزارة بشأن الحد من انتشار الأمراض المعدية.

و كذلك تدريب الفرق الطبية بالمحافظة على الترصد اليقظ للأمراض المعدية وطرق حصر المخالطين وفحصهم واتخاذ الإجراءات اللاذمة والمتبعة، وكذلك تقديم الرسائل التثقيفية و رسائل التوعية والإرشاد الصحي لطرق الوقاية و العلاج و أماكن تقديم تلك الخدمات .

وتاتي تلك الجهود ضمن إجراءات قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة للحد من انتشار الأمراض المعدية داخل المجتمع و كذلك تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والفنية علي أعمال الترصد اليقظ لتلك الأمراض .