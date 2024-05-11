الأمن الاقتصادي: ضبط 13384قضية سرقة تيار كهربائي

كثَّفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

شرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1558 قضية متنوعة.

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13384 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 379 قضية في عدة مجالات، أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب.

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (56) قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها: (مخالفات مبان، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط الآتي:

- "14839" مخالفة مرورية متنوعة.

"8835" مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- "509" مخالفات سير دون تراخيص.

- "18" مخالفة دراجة نارية.

- "298" مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- "16" مخالفة موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة بدر لسرقته مبلغا ماليا، و2 هاتف محمول، ومشغولات ذهبية من داخل شقتين بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

وضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات حال سيرها بدائرة القسم، واعترف بارتكابه 2 واقعة بأسلوب المغافلة وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.

وتم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامهما بسرقة مركبة توك توك حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة، وكمية من مخدر الآيس واعترفا ببيعها لعميلهما سيئ النية تم ضبطه والدراجة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.