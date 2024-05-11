20 مايو.. محاكمة 3 أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم، محاكمة 3 أشخاص، بتهمة تزوير محررات رسمية لجلسة 20 مايو.

كانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وعُثر بحوزة أحدهم على عدد من الكارنيهات "مزورة" باسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات- عدد من الأكلاشيهات- جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة.

وبالفحص تبين قيام أحد المتهمين بالاتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامي.

وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه، والتحصل على المضبوطات من (مطبعة للدعاية والإعلان - كائنة بالجيزة) تم ضبط مالك المطبعة.

وعثر بحوزته على "2 سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين".

بمواجهته اعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدري برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل إعادة محاكمة متهم فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت مطلع يوليو 2013، بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة"، لجلسة 29 مايو اللجاري للمرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

كما قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 35 متهما، فى اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى للإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، لجلسة 10 يونيو المقبل للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

وتابع: المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.

واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.

وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.