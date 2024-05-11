سون على رأس تشكيل توتنهام أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام عن تشكيل مواجهة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة 37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

ويأتي المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين على رأس تشكيل توتنهام الرسمي أمام بيرنلي.

تشكيل توتنهام أمام بيرنلي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، روميرو، فان دي فين وسكيب.

خط الوسط: بيسوما، سار وماديسون.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، سون وجونسون.

الجدير بالذكر أن توتنهام يأتي في المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 60 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 24 نقطة.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، برصيد 85 نقطة، بينما يأتي اَرسنال في الوصافة بـ 83 نقطة، فيما ليفربول يحل ثالثًا برصيد 78 نقطة.