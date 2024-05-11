مانشستر سيتي يصعق فولهام برباعية ويقترب من التتويج بـ البريميرليج

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي فوزًَا ثقيلًا على نظيره فولهام بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء فوز السيتي على فولها ليقربه من التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بعد الصراع الشرس مع نظيره اَرسنال طيلة الجولات الماضية.

تقدم يوشكو جفارديول في النتيجة بالهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 13، بينما أضاف زميله فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 59، فيما عاد جفارديول ليُضيف الهدف الثالث في الدقيقة 71 من عمر المباراة، وسجل جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بثلاثة أهداف نظيفة.

وكان لاعب فولهام عيسى ديوب، قد حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر مواجهة السيتي.

ووصل مانشستر سيتي للنقطة 85 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بينما يأتي اَرسنال في الوصافة بـ 83 نقطة، فيما ليفربول يحل ثالثًا برصيد 78 نقطة.