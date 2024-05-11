تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 35 متهما، فى اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى للإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، لجلسة 10 يونيو المقبل للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

وتابع: المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.

واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.

وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.

وفى سياق اخر فقد قضت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حكم حبس المتهم بالتسبب في عاهة للإعلامية إيمان الحصري، عامين مع الشغل.

كانت قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية بالحكم على الدكتور م .غ، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

وكان المتهم قد أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، حيث تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد بأن يودى بحياتها.

يذكر أن المتهم حكم عليه فى العديد من القضايا المشابهة، حيث عرّض العديد من المرضى للخطر.

وكانت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، غادرت إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة أبريل 2021، ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.