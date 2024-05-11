محافظ شمال سيناء يستقبل نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،اليوم السبت ،"تانيا فايون"، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهوريه سلوفينيا،في مطار العريش الدولي خلال زيارتها إلي محافظة شمال سيناء،وذلك في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ،الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ،لطفي غيث ،مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.

ورحب المحافظ بفايون على أرض محافظة شمال سيناء، مُستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة وإدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

وأكد المحافظ علي قيام المحافظة باستقبال تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات وهي على متن الشاحنات بالطريق البري وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلي متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

أضاف المحافظ، أنه يجري تخزين المساعدات التي تصل الي شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وادخالها تباعًا الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" طبقا للاحتياجات الملحة في القطاع.

لفت المحافظ إلي تكدس شاحنات المساعدات الإنسانية والاغاثية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح بسبب قيام إسرائيل بإغلاق معبري رفح البري وكرم أبو سالم التجاري،منذ اجتياح رفح الفلسطينية.

أعلن المحافظ عن قيام المحافظة باستقبال الفلسطينيين العالقين والجرحي والمرضي ومرافقيهم وتوفير الإقامة والاعاشة بالمجان لهم ،وتوفير فرق للدعم النفسي لهم خاصة الأطفال.

بدورها ثمنت "تانيا فايون"، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، الجهود المصرية المبذولة في إستقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصريه وإدخال المساعدات إلي قطاع غزة ،والعمل مع مختلف الأطراف لاحتواء الموقف في قطاع غزة.

وأشارت إلي تنامي المواقف الدولية لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة بما يكفل تدفق المواد الإغاثية والإنسانية للسكان المحليين في قطاع غزة ، مع ضرورة التحرك العملي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي بدونها لا يمكن تحقيق الأمن والسلام المنشودين في المنطقة.

ومن المنتظر أن تقوم فايون بزيارة تفقدية إلي معبر رفح البري وزيارة الجرحي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات شمال سيناء، بجانب تفقد المساعدات المتنوعة في المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش.