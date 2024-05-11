6 أمراض مزمنة تتفاقم في فصل الربيع.. الحساسية أبرزها

كشفت الدكتورة إيكاترينا سيريبرينيكوفا، في الربيع، تزداد مخاطر الإصابة بعدد من الالتهابات، وكذلك تفاقم الأمراض المزمنة، ولاحظت أن الكثير من الناس قد يبدأون في الشكوى من صحتهم في هذا الوقت من العام، وهناك بالفعل احتمال كبير للمعاناة من مرض معين.

وأضافت الطبيبة لوكالة برايم : "يعاد بناء الجسم في الربيع ويكون أكثر عرضة للمؤثرات الخارجية الضارة، كما أن الوقت من العام نفسه يتميز بدرجات حرارة غير مستقرة وازدهار النباتات، فتتفاقم الأمراض المزمنة والموسمية والمعدية".

الالتهابات المعوية الفيروسية

صرحت سيريبرينيكوفا بأنها أكثر الأمراض شيوعًا في الربيع - ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاحترار العام الذي يساعد على تكاثر مسببات الأمراض وللوقاية، ينصح الطبيب بغسل يديك كثيرًا، وكذلك مراقبة نظافة الثلاجة وكيفية تخزين الطعام فيها (لا ينبغي السماح للوجبات الجاهزة والمنتجات شبه المصنعة بالتلامس).

الذبحة

مشكلة ربيع شائعة أخرى. وذكر الأخصائي أنه في أغلب الأحيان في هذا الوقت من العام يحدث التهاب اللوزتين الفيروسي، الناجم عن الإصابة بفيروس إبشتاين بار.

الأنفلونزا

لاحظت إيكاترينا سيريبرينيكوفا أنه في الربيع هناك زيادة في حالات الإصابة بالأنفلونزا.

التهاب الدماغ المعدي

ينتقل مرض خطير يصيب الجهاز العصبي البشري عن طريق القراد الأكسودي، حذر الطبيب: القراد يظل نشطًا حتى أواخر الخريف يعتبر الطبيب أن التطعيم هو أفضل طريقة لمنع لدغاتهم.

الحساسية

ولفت الطبيب الانتباه إلى حقيقة أن الحساسية يمكن أن تسبب تطور الربو القصبي. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض الحساسية خلال فترة الإزهار، فمن المنطقي استخدام الأقنعة والنظارات الطبية دون وصفة طبية - وهذا سوف يقلل من احتمالية دخول المواد المسببة للحساسية إلى الجسم.

التهاب المفاصل والقروح

أخبرني الطبيب أن الأمراض التقرحية والروماتيزمية غالباً ما تتفاقم في فصل الربيع، أمراض الجهاز العضلي الهيكلي والأمراض الروماتيزمية والتقرحية ذات الطبيعة المعدية وغير المعدية غالبًا ما تتفاقم في الربيع. لا يوجد تفسير علمي لهذا. وقالت سيريبرينيكوفا: "ربما يكمن السبب في إعادة هيكلة الجسم وتغيير التغذية.

والجدير بالذكر قد يؤدي الروماتيزم إلى العديد من المشكلات، مثل: هشاشة العظام، وآلام شديدة في المفاصل، نتيجة انهيار الغضاريف عندما لا يتم علاجها بشكل صحيح. من الأمثلة على الأمراض الروماتيزمية الشائعة: هشاشة العظام، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والألم العضلي الليفي، والنقرس، والذئب