رائحة الفم الكريهة علامة على الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والسرطان

قام مرشح العلوم الطبية رستم ساديكوف بتسمية الأمراض التي تصبح فيها رائحة الفم كريهة، وقال الدكتور ساديكوف في إحدى المقابلات إن رائحة الفم الكريهة ترتبط في كثير من الحالات بالتسوس وأمراض الجهاز الهضمي.

ومن بين مشاكل الجهاز الهضمي، الأسباب الأكثر شيوعًا لرائحة الفم الكريهة هي التهاب المعدة والارتجاع، حيث يتم طرح منتجات إفرازات المعدة إلى المريء.

وقال ساديكوف لراديو 1 : "يبدأ الشخص بالشعور بطعم حامض في الفم، وبعد تناول الطعام يعاني من حرقة وثقل في المعدة".

وأضاف الطبيب أن رائحة الفم الكريهة تشير أيضًا في كثير من الأحيان إلى تراكم الأجسام الكيتونية في الجسم (المعروفة باسم الكيتوزية)، ويحدث هذا عادةً في الحالات التي تهيمن فيها الأطعمة البروتينية والدهون على النظام الغذائي للشخص مع نقص متزامن في الكربوهيدرات والألياف، دون الحصول على الكربوهيدرات من الطعام، يبدأ الجسم في استخدام الدهون الخاصة به لإنتاج الطاقة - خلال هذه العملية، يتم إطلاق الكيتونات.

أيضًا، يمكن أن تحدث حالة الكيتوزية التي تساهم في رائحة الفم الكريهة في ظروف الإفراط في ممارسة الرياضة أو التوتر الشديد.

ولفت ساديكوف إلى أن رائحة الفم الكريهة مع القليل من البيض الفاسد قد تشير إلى مشاكل في الكبد، ويمكن أن ترتبط رائحة البيضة الفاسدة من الفم بفشل الكبد أو التهاب الاثني عشر، وإذا ظهر التجشؤ مصحوبا برائحة مميزة، فيجب عليك زيارة الطبيب على الفور،" شاركنا الأخصائي نصيحته.

ووصف الطبيب رائحة الفم الكريهة بأنها من أخطر الأمراض، لأنها يمكن أن تكون ناجمة عن السرطان.

وأوضح الخبير: ظهور مثل هذه "النكهة" يرجع إلى دخول منتجات تسوس الورم إلى الدم، مما قد يؤثر أيضًا سلبًا على حالة الجهاز الهضمي.

ما لا تعرفه عن مرض السرطان؟

يشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية. وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.





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