إزالة التعديات ورفع الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة العامة بـأسوان

تستكمل الأجهزة المعنية جهودها المكثفة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب أمام المواطنين من خلال إزالة التعديات وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تكثيف أعمال النظافة العامة، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 4 حالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة 76 م2 بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال النظافة العامة، بالإضافة إلى تقليم وقص وتهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء بالتعاون مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن.

كما تم رفع 13 حالة إشغال بنطاق حى جنوب، ورفع التراكمات وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بمختلف أحياء المدينة، وهو الذى تكامل مع مواصلة وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين.

فضلاً عن قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .