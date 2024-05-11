بالفيديو .. الكوربيه ترصد بدائل بيع الأصول والاقتراض في الاقتصاد الوطني

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع معتز الجريتلي العضو المنتدب السهم الذهبي لتداول الاوراق المالية:... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن .. ... الشراكة وحق الانتفاع أفضل بدائل بيع الأصول والاقتراض.

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... الرقابة المالية تلتقي شركات الشراء بالهامش لتعزيز الدراسات الائتمانية للعملاء ...حيث أنه في اطار حرصها المستمر على تطوير قدرات الاسواق والمتعاملين، والمؤسسات العاملة وفي ضوء المتابعة والمراقبة المستمرة، تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية لقاء مع ممثلي عدد من شركات الوساطة وأمناء الحفظ للتشاور حول كيفية تعزيز قدراتهم في ممارسة الانشطة المتخصصة وعلى وجه التحديد نشاط الشراء الهامشي.

عملت" الوفد " ان الهيئة وجهت الدعوة لعدد من شركات الوساطة وامناء الحفظ وذلك للوقوف على النماذج والطرق المستخدمة في اعداد الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش لما لذلك الامر من اهمية كبيرة في تحديد قيمة التمويل الهامشي بناء على درجة العميل الائتمانية وهل هو عالي ام متوسط ام منخفض المخاطر، وذلك حرصا منها على التأكد من امتثال الشركات المرخص لها بمزاولة عمليات شراء الاوراق المالية بالهامش للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وتستهدف كل هذه التحركات وما سبقتها من جهود تحقيق مزيدا من الانضباط في التعاملات والحد من مخاطرها على النحو الذي يحقق التوازن بين حقوق كافة الأطراف، وبهدف تخفيض المخاطر المتعلقة بعدم قدرة العملاء على سداد المديونية المستحقة عليهم ومخاطر السيولة للشركات نتيجة تركز تمويل الشراء بالهامش في عدد محدود من العملاء.

وتتسق الجهود الجارية مع رؤية واستراتيجية هيئة الرقابة المالية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي عبر عبر العمل على سلامة واستقرار الاسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة المتعاملين، حيث تعمل الهيئة تحت قيادة الدكتور محمد فريد على تصميم وتنفيذ سياسات ولوائح توفر حلول ومنتجات مالية مبتكرة تساعد المؤساسات والافراد على النمو وتطوير اعمالهم وتحسن احوالهم بما يدعم الاقتصاد القومي ويدعم جهود تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كما تحتوي الحلقة أيضا على .... "ثمار" تكرم موظفيها بأسهم إثابة وتحفيز تقديرا لدورهم المتميز في نمو الشركة حيث تعكف شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والوساطة في ‏السندات برئاسة عادل عبدالفتاح حاليًا علي دراسة الطريق الامثل للوصول براس المال المدفوع الي ١٠٠مليون جنيه خلال الفترة القادمة، وذلك للتوافق مع قرارات وقواعد البورصة، بزيادة رؤوس الأموال للشركات دون 100 مليون جنيه، وذلك بهدف تقوية المراكز المالية لهذه الشركات، بحيث تتناسب مع المستجدات التي يشهدها سوق الأسهم والشركات المقيدة,

كما تقوم الشركة بدراسة عملية توزيع أسهم الأثابة والتحفيز على العاملين في الشركة، كونها خطوة تهدف إلى الفكر الاحترافي الذي تتبناه الشركة، ومجلس إدارتها لتقدير العاملين لديها، والذين أفنوا عمرهم بالعمل المتواصل، وذلك في لفته طيبة من إدارة الشركة للعاملين.

متوقع أن يستفيد من القرار نحو 100 موظف، قضى معظمهم بالشركة أكثر من 10 سنوات.

كما تقوم اللجنة المشكلة لهذا الغرض بتحديد القواعد واللوائح بهذا الشأن لتحقيق المساواة، وتقدير للدور الذي قام به هؤلاء العاملين.

كانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة قد وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المصرية العربية (ثمار) من 66 مليون جنيه إلى 72 مليون جنيه، وبلغت قيمة

الزيادة 6 مليون جنيه بإصدار عدد 7.5 مليون سهم بقيمة اسمية و قدرها 0.80 جنيه للسهم، (بواقع 0.09090909090 مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) تمويلًا من أرباح العام الظاهرة في القوائم المالية في 30 سبتمبر الماضي 2024.

تتضمن الحلقة " أيضا " " " ... تداول "جيوس" للتجارة بالبورصة...والقيمة العادلة لسهم الشركة قريبا....حيث انتهت شركة إيليت للاستشارات المالية من اعداد خطة الأعمال الخاصة بشركة جيوس للتجارة والمقاولات، وذلك للحصول على الموافقات الرسمية لطرح الشركة في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال تامر حسين نائب رئيس مجلس الإدارة أن "إيليت" حددت 3 محاور رئيسية لخطة الأعمال، تتمثل هذه المحاور في العمل على تطوير الشركة وتنميتها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة جديدة، وكذلك استهداف القيد بالسوق الرئيسي خلال الأشهر القليلة القادمة.

أضاف" تامر" أن إدارة البورصة اوصت لراعي شركة "جيوس" بتقليل الفترة الزمنية لنقل الشركة إلى السوق الرئيسي، الجدير بالذكر انه جاري حاليا اعداد القيمة العادلة للشركة ، ومتوقع الأعلان عنها خلال الفترة القليلة القادمة.

توقع "تامر" أن يتم تداول أسهم الشركة بالبورصة خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويبلغ رأس مال الشركة 70 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه الحصة المزمع طرحها 25%...تعمل الشركة في مجال الحوائط الساندة، والكباري والانفاق بالطرق السريعة ولها خبرة واسعة وطويلة في هذه المجالات

كما تعكف "إيليت" على إعداد دراستي جدوى لإحدى مجموعة الشركات الكبيرة بالسوق المصري لانشاء مصنعين لاعادة تدوير الاطارات وكذلك البطاريات بتكنولوجية ايطالية والتي تستهدف وسائل النقل كالسيارات الاجرة و الملاكي والموتوسيكلات

كما يتضمن البرنامج... فحص مستندات قيد أسهم زيادة رأس مال سيتي لاب" CILB" حيث تقدمت شركة سيتى للتحاليل الطبية" CILB" بمستندات قيد اسهم زيادة راس المال المصدر من خلال الزيادة المجانية من 64 مليون جنيه إلى 81.5 مليون جنيه.

تبلغ قيمة الزيادة 17.4 مليون جنيه، بإصدار عدد 174.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.1 جنيه للسهم.

قال الدكتور احمد عثمان الجعيدى مؤسس وعضو مجلس ادارة شركة "سيتى لاب " أن هذه الزيادة يتم تمويلها من الأرباح المرحلة، وأرباح العام والاحتياطي القانوني، وفقا للقوائم المالية للشركة في 31/12/2023.

تقوم إدارة البورصة بدراسة المستندات وفحصها، واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة سيتى للتحاليل الطبية CILB" " قد وافقت مؤخرا على الاتفاق الموقع مع شركة قمة المشرق السعودية حول شراء اسهم ما قيمته حتى ٢٥٠ مليون جنيه مصري من اسهم مؤسسي الشركة .

يهدف الاتفاق الى التوسع فى العيادات الخارجية وعددها ١٢ فرعا ومراكز الحقن المجهري، وكذلك معامل التحاليل الطبية، كما أن الاتفاق يهدف ايضا الى الحصول على حصة سوقية اكبر في السوق المحلى بقطاع المعامل، وكذلك غزو سوق العيادات التخصصية ومراكز الحقن المجهري

ويتضمن البرنامج الرؤية الفنية خلال الأسبوع ....حيث يتوقع اسلام عبد العاطي خبير اسواق المال أن تشهد جلسات الأسبوع الجاري عودة لصعود المؤشر الرئيسي، بدعم عودة النشاط إلى تعاملات السوق بعد وصول الأسعار الحالية الى مستويات جيدة لإعادة الشراء.

كما يتوقع "عبدالعاطي" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوى 27200 نقطة، على أن يكون منطقة 26500 نقطة مستوى مقاومة.

كما يتوقع أيضا "عبدالعاطي" أن يكون مستوي 26000 نقطة منطقة دعم أول، ومستوى 25500 نقطة منطقة دعم ثان.