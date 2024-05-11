مدير تعليم أبوتشت يتابع سير امتحانات صفوف النقل

تابع المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا اليوم السبت 11 مايو الجاري يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء ومحمد الطحان مدير تنسيق التعليم الإعدادي والثانوي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2023م، لصفوف النقل السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد محمد علي أحمد للتعليم الأساسي بكوم يعقوب والصفين الأول والثاني الإعدادي بمدرسة حسين خفاجي الإعدادية.

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اطمأن مدير عام الإدارة علي تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية الواردة من الوزارة ومطابقة ورقة الأسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة.

وشدد مدير عام الإدارة علي ضرورة إحكام إغلاق الأبواب عقب دخول التلاميذ والطلاب واتخاذ إتخاذ كافة اجراءات الأمن والسلامة لتوفير مناخ آمن ومناسب للطلاب أثناء تأدية الإمتحانات وأوضح مدير عام الإدارة ان تلاميذ الصف السادس الابتدائي البالغ عددهم 11461 تليمذا وتلميذة ادوا الامتحان اليوم في مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بينما ادي طلاب الصفيين الأول والثاني الإعدادي البالغ عددهم 19185 الامتحان في مادتي الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية بينما طلاب الصف الاول الثانوي العام البالغ عددهم 1250 طالبا وطالبه الامتحان في مادتي الرياضيات والتربية العسكرية دون رصد اي شكاوي داخل اللجان بغرفة عمليات الإدارة المشكلة لمتابعة سير انتظام العملية الامتحانية.

من ناحية أخرى وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم تدشين ميدان السلام بمقر الجامعة بقنا.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا العمل الإبداعي يأتي ضمن خطة تطوير البنية التحتية وتجميل ميادين الجامعة بابداعات كلية التربية النوعية باشراف الدكتور محمد سعيد مشيرا الى اهتمام ادارة الجامعة بالشكل الجمالي والتنسيق الحضاري وابراز ابداعات منتسبي الجامعة في مجال الفنون.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة ان الميدان عبارة عن تشكيل معدني ملون بالاحمر والاسود من قطاعات الحديد على طرفه حمامة بيضاء رمزا للسلام .

ووجه التحية لفريق قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية على جهودهم في تجميل ميادين الجامعة بالأعمال الفنية المتميزة.