تفاصيل تكريم نجوم الفن والإعلام بحفل الأفضل (صور)

أقامت الجمعية العربية للاعلام والسينما مساء أمس الجمعة، حفلها السنوي الثالث حفل جوائز الافضل عربيا تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين ويرأس الدورة الثالثة المخرج الكبير هاني لاشين، حيث كرم عدد من نجوم الفن والإعلام .

وكرمت الجمعية العربية للاعلام عدد من رموز الفن المصرى والعربي تقديرا لمشورهم الفني الكبير منهم من مصر الفنانة انوشكا، الفنان رياض الخولي، الفنان ياسر على ماهر، السيناريست محمد الغيطى، الفتان محمد التاجي، الفنانه سلوى عثمان، الفنان محمد ابو داوود، الفنان منذر رياحنة، الفنانة مارغو حداد، الفنانة زينه منصور، الفنان حسنى شتا، الفنان احمد عبد الله، الفنانه خدوجه صبرى، الموسيقار احمد فتحى، الموسيقار منير الوسيمي، الفنان حلمى عبد الباقى، الفنان طارق النهرى، الفنانه نور الكاديكي، الفنانه نيفين الكردي.

حفل الأفضل

احتفالية الجمعية العربية للاعلام

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة من احتفالية الجمعية العربية للاعلام تحمل اسم الفنان الكبير يونس شلبى.

حفل الأفضل

حفل الأفضل

حفل الأفضل

حفل الأفضل

حفل الأفضل