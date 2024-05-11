مسؤولة في "الفيدرالي": السياسة النقدية قد لا تكون متشددة بالقدر الكافي

قالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي " الفيدرالي " في دالاس أمس الجمعة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي لخفض التضخم إلى نسبة 2% التي يستهدفها البنك المركزي الأميركي، وإن من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة.

" الفيدرالي "

وذكرت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي " الفيدرالي " في دالاس أمام المؤتمر السنوي لرابطة المصرفيين في لويزيانا أنه لا تزال هناك أسباب وجيهة لعودة التضخم إلى 2% في السنوات المقبلة.

وأضافت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي " الفيدرالي " في دالاس "هناك أيضا مخاطر كبيرة من ارتفاع التضخم تدور في ذهني، وأعتقد أن هناك أيضا شكوكا حول مدى تشديد السياسة النقدية وما إذا كان قد تم تشديدها بالقدر الكافي لإبقائنا على هذا المسار".

وثبت البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح من 5.25% إلى 5.50% في ظل إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى عدم إحراز تقدم بشأن التضخم حتى الآن هذا العام مما يعني أن أسعار الفائدة ستظل على الأرجح كما هي لفترة أطول مما كان متوقعا من قبل.

وقالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي " الفيدرالي " في دالاس أمس الجمعة "حين أفكر في السياسة المناسبة، أعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة".

وأضافت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي " الفيدرالي " في دالاس "أعتقد أنني بحاجة إلى حل بعض... الشكوك بشأن المسار الذي نسير فيه، ويتعين علينا الاستمرار في التحلي بالمرونة الشديدة فيما يتعلق بالسياسة، ومواصلة مراجعة البيانات الواردة، ومراقبة كيفية تطور الأوضاع المالية، والتأكد من أن القرارات التي نتخذها مناسبة".

الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثالث مع ترقب بيانات التضخم

الأسهم الأمريكية

حققت الأسهم الأمريكية مكاسب متواضعة أمس الجمعة وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي مع تقييم المستثمرين لتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وترقبهم لبيانات التضخم الحاسمة الأسبوع المقبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 125.08 نقطة أو بما يعادل نسبته 0.32% ليصل إلى مستوى 39512.84 نقطة، فيما بلغت المكاسب الأسبوعية 2.15%.

وربح المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 8.6 نقطة أو بما يصل نسبته نحو 0.16% ليصل إلى مستوى 5222.68 نقطة، وسجلت ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.85%.

بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 5.40 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.03% ليصل إلى مستوى 16340.87 نقطة، في حين سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.15%.