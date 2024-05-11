شباب الصحفيين: مواقف مصر والسيسي تجاه القضية الفلسطينية سيخلدها التاريخ

أعلنت جبهة شباب الصحفيين إن مواقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية قوية وراسخة وسوف يخلدها التاريخ ويكتبها المؤرخون بحروف من نور في انصع صفحاته بياضا.. مؤكدة الجبهة على إن خروج تظاهرات في عدة محافظات لدعم القيادة السياسية الحكيمة في كل الخطوات التي يتخذها لدعم الأشقاء في قطاع غزة والحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه تؤكد حكمة الرئيس السيسي في التعامل مع الأزمة لصالح الشعب الفلسطيني



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر داعم ومساند للقضية الفلسطينية ليس فقط منذ اندلاع الأزمة الأخيرة ولكن منذ سنوات عديدة وهذا واضح تماما في جميع جولاتة الخارجية وأثناء استقبالة لقادة وزعماء ورؤساء الدول حيث ينادي دوما بحل عادل للقضية الفلسطينية



اضاف طواله: إن مصر قدمت مساعدات إنسانية مختلفة إلي قطاع غزة بلغت أكثر من 80% من حجم المساعدات المقدمة ومازالت مستمرة بقوة وعزيمة الأبطال في مواقفها الإنسانية تجاة الأشقاء في القطاع