وفاة معلم لغة عربية داخل لجنة امتحانات بالأقصر

أصيب بأزمة قلبية..

أصيب رمضان محمد مغازي صالح المُعلم بمدرسة التربية الفكرية بإسنا، جنوبي الأقصر، اليوم السبت، بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في الامتحانات.

وتم نقل المعلم البالغ من العمر 50 عامًا، إلى المستشفى؛ لمحاولة إسعافه، إلا أنه وافته المنية.

وعلى الفور أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر الدكتور صبري خالد عثمان قراره بتفويض حسان مرتضى مدير إدارة اسنا التعليمية بالتوجه إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم واجب العزاء لأهل المتوفى سائلاً الله له العفو والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

كانت الاقصر شهدت الأربعاء، انطلاق أعمال امتحانات المرحلتين الابتدائية والثانوية.

وزار وكيل الوزارة مدارس أبو الحجاج الإبتدائية، وادي الملكات الإبتدائية، وخالد بن الوليد الثانوية.

كما اطمأن على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.

وفي السياق ذاته شدد خالد على انضباط اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو للطلاب.