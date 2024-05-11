العين الإماراتي يسقط بشكل مفاجي أمام يوكوهاما الياباني في ذهاب نهائي آسيا

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي بهدفين لهدف أمام نظيره فريق يوكوهاما الياباني في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم السبت علي ملعب نيسان ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2024.

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تقدم العين بالهدف الأول بأقدام محمد عباس البلوشي الذي أستغل خطأ حارس يوكاهاما ليسجل في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول الغاء حكم اللقاء سلمان فلاحي هدفًا سجله ماتياس بالاسيوس لصالح نادي العين في الدقيقة 30، بداعي التسلل بعد العودة إلي تقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني نجح يوكوهاما في العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل من رأسية آساهي أويناكا في الدقيقة 72 ، ثم أحرز كوتا واتانابي الهدف الثاني للفريق الياباني في الدقيقة 86.

لعب العين اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: يحيى نادر - كوامي أوتون - خالد الهاشمي - بندر الأحبابي.

خط الوسط: بارك يونج وو - محمد عباس - أليخاندرو ورميرو - عبد الكريم تراوري - ماتياس بالاسيوس.

خط الهجوم: سفيان رحيمي.

فيما جاء يوكوهاما كالتالي ..

في حراسة المرمى : ويليام بوي .

في خط الدفاع : كاتسويا ناجاتو، وشينوسوكي هاتاناكا، وكارلوس إدواردو، وكين ماتسوبارا.

في خط الوسط: تاكويا كيدا، وأساهي يوناكا ونام تاي هي،

في خط الهجوم : خوسيه إيلبر، وأندرسون لوبيز، ويان ماثيوس.