2000 مريض يستفيدون من خدمات في القافلة الطبية بالقصبي

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية القصبي شرق بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على عدد 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بها.

وخلال أعمال القافلة، تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2008 مريض من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 7 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ممثلي الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة جامعة الزقازيق EPSF-Zagazig، تناول اللقاء مناقشة بعض أفكار الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة في نشر الوعي الصحي بين طلاب كلية الصيدلة والكليات المختلفة، والتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية في تدريب طلاب الكلية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وتطوع الطلاب للمساهمة في نشر التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، وتعاون المكتب الإعلامي بالمديرية مع الإتحاد في تعزيز نشر منشورات التوعية الصحية على الصفحة الرسمية للمديرية والتي تتخطي ١٠٠ الف متابع، وكذلك صفحة الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة والتي تتخطي ١٩ ألف متابع من طلاب الكليات والجامعات المختلفة، بالإضافة إلى تعاون الطلاب في نشر هذه التوعية بين المواطنين، وداخل المنشآت الصحية وغيرها، من خلال خطة عمل محددة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أهمية تكثيف حملات التوعية للمواطنين، لتحقيق أهداف المديرية وخطة وزارة الصحة والسكان، ودعم استراتيجيات الوزارة لوصول حملات التوعية لكل فرد بالمحافظة، لافتاً إلى أهمية استمرار التوعية بمخاطر المضادات الحيوية وترشيد استهلاكها، وحملات التوعية بالتغذية الصحية السليمة، والإستراتيجية الوطنية للسكان وغيرها، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.