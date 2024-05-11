فريدة سيف النصر ضيفة "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

تحل الفنانة فريدة سيف النصر ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في حلقة فنية خاصة ببرنامج واحد من الناس، وذلك يوم الإثنين في تمام العاشرة مساءً على شاشة الحياة .

تكشف فريدة سيف النصر أسرار وكواليس لايعرفها أحد عن حياتها الفنية والإنسانية في أجرأ حواراتها وبدايتها الفنية وأسرار غيابها عن الدراما ثم عودتها.

فريدة سيف النصر وعمرو الليثي

وتكشف عن الإصابات الني تتعرض لها في أثناء التصوير وآخرها بمسلسل العتاولة، والهجوم الكبير بعد خلعها الحجاب ووفاة أخيها، وأصعب الإشاعات التي تعرضت لها، وكام مرة تزوجت ، والخلاف بينها وبين والفنانة عفاف شعيب وكواليس تعرضها للسحر.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر، مسلسل العتاولة والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، محققًا صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عرضه .

فريدة سيف النصر وعمرو الليثي

حقق مسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فريدة سيف النصر، نجاحًا كبيرًا وقت عرضه ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024.

وبعد النجاح الكبير الذي حصده مسلسل العتاولة، أعلن المخرج أحمد خالد موسى، عن مفاجأة كبيرة وهي وجود جزء ثانٍ ، وكتب: "العتاولة 2 رمضان 2025، إن شاء الله أول جزء تانى فى حياتي مع ألذ شركة ومنتج ونجوم وكرو ويلا بينا ".

موعد بدء تصوير مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر بدء تصوير مسلسل العتاولة 2 بداية شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن يشهد الجزء الثاني ظهور أبطال جدد، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابه الجديدة.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ويقدم قصة اجتماعية مشوقة عن عائلة “العتولي” التي تحظى بنفوذ كبير داخل الحارة. يواجه “عمر العتولي” زعيم العائلة العديد من التحديات والصراعات مع بعض أهالي الحارة، بينما يحاول “حسن العتولي” شقيقه أن يساعده في حل هذه الصراعات والحفاظ على اسم العائلة.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، بوستر خاص لجميع أبطال العمل، والذي تم عرضه في رمضان 2024.

وأزاحت شاشة Mbc مصر، الستار عن البرومو الرسمي لمسلسل العتاولة، والذي حصد ألاف المشاهدات في وقت قصير من طرحه على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بوسترات العتاولة

كانت كشفت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة، بطولة النجوم طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، البوستر الرسمي للعمل الذي شارك ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

وضم بوستر مسلسل العتاولة نجوم العمل، وهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب

بوسترات العتاولة

روج أحمد السقا لمسلسله الرمضاني العتاولة، من خلال نشره البوستر الرسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "توكلنا على الله .. مسلسل العتاولة فى رمضان 2024 إن شاء الله.. دعواتكم .. اللي جاي علي العتاولة خسران".

بوستر مسلسل العتاولة

تفاصيل مسلسل العتاولة.. رمضان 2024

يشارك النجمان طارق لطفي، أحمد السقا في بطولة مسلسل العتاولة، ويجسد الأول دور الشقيق الأكبر للأخير، ولكن تجمعهما عداوة وخلافات كبيرة خلال الأحداث، العمل من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

أحمد السقا وباسم سمرة

وكان أحمد السقا، شارك جمهوره ومتابعيه صورتين برفقة النجم طارق لطفي، عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجمعت الصورة الأولى، أحمد السقا وطارق لطفي من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد “العتاولة”، والذي مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2024، أما الثانية كانت من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، معلقًا على الصورتين، قائلًا:" حبينا نمسى عليكم ونقولكم إننا، ولا بنخاف مالدنيا بحالها".