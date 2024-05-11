وزير الرياضة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بسوهاج ويُكرم أعضاء حملة "بشبابها"

عقب وصوله محافظة سوهاج..

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقب وصوله محافظة سوهاج، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لبحث موقف المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

فى بداية اللقاء، قدم أعضاء مجلس النواب الشيوخ بالمحافظة الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي زيارته للمحافظة، ومجهوداته الكبيرة التي يبذلها في ملف الشباب والرياضة، مؤكدين على دورهم ودعمهم الكامل والتعاون مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما أثنوا على منظومة العمل بالمحافظة.

وأشاد النواب باهتمام الدولة بالشباب والعمل على صقل مهاراتهم وتوظيفهم فى مناصب قيادية، مما يعد خطوة على طريق التنمية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأكدوا على الدور الرائد لوزير الشباب والرياضة وجهده فى تطوير مراكز الشباب بالقرى والنجوع بالمحافظة، وتوفير الدعم اللازم لتكثيف الأنشطة الرياضية المختلفة.

ومن جانبه رحب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالدكنور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيداُ بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة في كل ما يخص مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة، وكذا توفير الدعم الكامل للنهوض بالأنشطة الرياضية والارتقاء بالقطاع الرياضى والعمل على احتضان المواهب الرياضية والتى من شأنها رفع اسم المحافظة عاليا محلياً، وتمثيل مصر فى كافة المحافل الدولية.

وفى الختام أهدى محافظ سوهاح درع المحافظة لوزير الشباب والرياضة تقديراً لجهوده فى دعم مراكز الشباب والنهوض بالمجال الرياضى.

وعلي هامش اللقاء، كّرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعضاء حملة "بشبابها" داخل المحافظة، مشيداً بمجهودات الحملة في كافة محافظات الجمهورية.

ويستهل وزير الشباب والرياضة جولته التفقدية في سوهاج بزيارة جامعة سوهاج بالكوامل، وتتضمن زيارته للجامعة إطلاق شارة البدء لماراثون رياضي من أمام مبني الإسكان الطلابي بالمقر الجديد، يعقبه افتتاح معرض الأنشطة الفنية والابتكارات الطلابية، يعقبها ندوة بعنوان "الاستثمار الرياضي مستقبل وطن" بقاعة قناة السويس بالجامعة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة لمحافظة سوهاج أيضاً افتتاح ملعب الأكريليك وحمام سباحة بمركز شباب مدينة سوهاج، ثم يتم التوجه إلى نادي سوهاج الرياضي لوضع حجر أساس الصالة المغطاة، وتفقد عدد من الأنشطة داخل النادي، وتختتم الجولة بوضع حجر أساس مستشفى الطب الرياضي داخل استاد سوهاج الرياضي، ووضع حجر أساس المول التجاري، وتفقد الأعمال داخل الاستاد.



