السبت 11 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الدومانى يعلن تشكيل المنصوره فى مواجهة سبورتنج

الدومانى
الدومانى

أعلن المدير الفني لنادي المنصورة عبداللطيف الدوماني التشكيل الأساسي للفريق، للمباراة الفاصلة أمام نادي سبورتنج السكندري
وجاء تشكيل المنصورة على النحو التالي:

حراسة المرمي: مصطفي شيكو

خط الدفاع: محمد عبدالقادر – أحمد ناصف – أحمد الروسي – مهند رشاد

خط الوسط: كريم بدير- محمد أوشا – فكري عابد

الهجوم: محمود عفرتو – إيهاب فؤاد – ضياء السيد

ويجلس على مقاعد البدلاء: إبراهيم عبدالمقصود – يوسف بيبو – خالد رسلان – محمود جاب الله – أحمد شاهين – محمد حمودة – أحمد جمعة – مصطفي حفني – أحمد هريسة

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