استمرار تقديم طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي بالحامول وسيدي غازي

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمركز الحامول، وذلك من خلال منظومة الكاميرات الذكية، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.



وتابع تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمدينة سيدي غازي، وذلك من خلال منظومة الكاميرات الذكية، تحت إشراف جمال يونس، رئيس مدينة سيدى غازى، مشيداً بإقبال المواطنين، دليلاً على وعي أبناء المحافظة، ولرغبتهم الجادة في التصالح علي مخالفات البناء.



قال محافظ كفر الشيخ، إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، ويشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي بدأت في السابع من شهر مايو الحالى، في تلقي طلبات المواطنين طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأضاف أنه وجه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة .

التصالح في مخالفات البناء



وناشد كافة المواطنين بسرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.