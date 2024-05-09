إيران توجه حزب الله بالتصعيد ضد إسرائيل وتحويل جنوب لبنان لجبهة رئيسية

ذكرت وسائل إعلام لبنانية قالت إن إيران وجهت تعليمات لـ حزب الله بالتصعيد ضد إسرائيل وتحويل جنوب لبنان إلى الجبهة الرئيسية حتى لو أدى ذلك إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف قوة لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية أثناء تحركها فى محيط موقع راميا، وتحقيقها إصابات مباشرة.

ردًا على الاغتيالات الأخيرة.. حزب الله يشن هجومًا على مستعمرة كفرجلعادي ‏ومحيطها





وقد شنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " هجوماً ‏جوياً بمسيرات انقضاضية على القيادة العسكرية لإدارة قوات العدو في مستعمرة كفرجلعادي ‏ومحيطها، وأصابت غرفة عملياتها بشكلٍ مباشر وأوقعت ضباطها وجنودها بين قتيلٍ وجريح.‏

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على اغتيال المجاهدين في بلدة بافليه، شنت المقاومة الإسلامية يوم الخميس 9-5-2024 هجوماً ‏جوياً بمسيرات انقضاضية استهدفت القيادة العسكرية لإدارة قوات العدو في مستعمرة كفرجلعادي ‏ومحيطها، وأصابت غرفة عملياتها بشكلٍ مباشر وأوقعت ضباطها وجنودها بين قتيلٍ وجريح.‏

القسام تفجر نفقًا مفخخًا بقوة هندسية صهيونية شرق رفح

وأعلنت كتائب القسام، تفجيرها عين نفق مفخخة في قوة هندسية صهيونية مكونة من 3 آليات وحفار وعدد من الجنود، مؤكدة أنها أوقعت القوة بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.