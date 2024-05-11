16 ألف مواطن يستفيدون من خدمات عيادات الأسنان بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن نحو 16496 مواطناً استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان، بقيادة الدكتور محمد أبو العنين، خلال الشهر الماضى والتى تضمنت الاحلال والتجديد لنحو 5 وحدات أسنان على مستوى المحافظة.

وكشف وكيل الوزارة انه فيما يخص مجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر فقد شارك أطباء الاسنان في حضور مؤتمر علمي نظمته الادارة الصحية بمنيه النصر



وكثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال الشهر الماضى، والتى تضمنت 20 جولة مرورية تم خلالها تفقد الأقسام والعيادات بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة.



