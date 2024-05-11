جلسات رياضية لفتيات الشرقية بمركز شباب الشبراوين

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أنشطة وفاعليات أندية السكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومؤسسة اتجاه، وذلك بعمل جلسات أفلام مع المشاركين لتنمية مهاراتهم وتوسيع قاعدة المعارف الخاصة بهم بقضايا السكان، وذلك بمركز شباب الشبراوين التابع لإدارة شباب ههيا.

وأوضحت الدكتورة فاطمة رجب منسق السكان بالمديرية، بأن القائمين على تنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي تم تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع، كما قام بالتدريب اليوم الشيماء محمود المدرب المعتمد من قبل وزارة الشباب والرياضة، حيث دارت محاور اليوم عن تنظيم الأسرة والفرق بين تنظيم الأسرة وتحديد النسل ووسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال الجلسات الرياضية، وهي عبارة عن تنفيذ بعض الأنشطة الرياضيه، وطرح بعض الأسئلة ومناقشتها مع المستفيدين من خلالها.

ويستمر مشروع رفع الوعي بقضايا السكان في تقديم مجموعة من الجلسات التفاعلية والفاعليات الرياضية وجلسات الافلام بأندية السكان يهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الانجابية، ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وصحة المراهقين، وزواج الأطفال، وتنظيم الاسرة وختان الاناث، وغيرها من القضايا المجتمعية ضمن خطة اندية السكان.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة،

وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب.

وفي سياق متصل، عقدت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، برئاسة أحمد عبد الهادي وكيل أول الوزارة، ندوة موسعة لمناقشة قضايا المرأة وكيفية تمكينها اقتصاديا، للمتدربات بقسم السجاد النصف آلي «هاند تافت» وذلك بمقر مركز التدريب المهني بالنحال.

تأتي فاعليات الندوة، في إطار الخطة التدريبية والتوعوية لمشروع «دعم إدماج النوع الإجتماعي مجال العمل» للعام 2024 والذي تنفذه الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة «الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل» بوزارة العمل بأربع محافظات «الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، السويس»، وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.