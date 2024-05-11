رئيس الإمارات: نقف مع الكويت للحفاظ على استقرارها

أعلن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وقوف بلاده إلى جانب الكويت، على خلفية اتخاذ الأمير الشيخ مشعل الأحمد سلسلة قرارات لحفظ استقرار الكويت من بينها تعليق العمل بمجلس الأمة لمدة أربع سنوات.



وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير الكويت من رئيس الإمارات صباح اليوم السبت، أعرب خلاله رئيس الإمارات عن وقوف بلاده إلى جانب الكويت لكافة الإجراءات والقرارات التي تم اتخذتها للحفاظ على استقرارها.



وأكد أن استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة، داعياً أن يحفظ الله الكويت من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل قيادة الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



من جانبه، شكر الأمير الشيخ مشعل الأحمد، الشيخ محمد بن زايد، على البادرة الكريمة وعلى المشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأعرب أمير الكويت عن تمنياته للامارات بالمزيد من التقدم والازدهار والنماء تحت ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد.