معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

يبدأ اليوم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى معسكره التدريبى الأول استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة والتى ستقام فى مصر خلال الفترة المقبلة.

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اختار المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم ٢٠ لاعبا للمشاركة في المعسكر التدريبى فى الفترة من ١١ الى ١٦ مايو الجارى بينهم لاعبين جدد في إطار التجهيز للمرحلة المقبلة وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من عبد العزيز صباح ،محمد السيد ،ابراهيم حسن، أحمد حمدي،

مصطفى عبده ،يوسف مرتضي واللاعبين هم..

مصطفي أحمد، مصطفى علي،محمود عماد ،أحمد تمساح ،كريم سيد ، مصطفى العوضي ،كريم شحاته، زياد محمد ابراهيم ، عبد الرحمن حميدو، أحمد لبيب حسين، مصطفى محمد أحمد، محمد شوقي، عبدالقادر الضؤرم وكريم محمد عبد الرحيم.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى انتقاء لاعبين جدد لضمها لصفوف القوام الأساسى للمنتخب خلال الفترة المقبلة، ويحظى المنتخب بدعم كبير من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ومحمد ابو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية من أجل اعداد المنتخب بشكل قوى قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية المقبلة.