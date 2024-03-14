منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يحصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية بغانا

توج منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية سيدات بذهبية بطولة دورة الألعاب الإفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

جاء ذلك بعدما حقق الفوز على نظيره موزمبيق بنتيجة 2/1، في المباراة النهائية.



من جانبه حرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على التواصل مع اللاعبات من أجل تهنئتهن على هذا الإنجاز الذي يعكس هيمنة المنتخبات المصرية في القارة الإفريقية.

وأكد قمر أنه كان يثق في قدرة المنتخب على تحقيق اللقب نظرًا لقوته ورغبته في العودة من غانا بالذهب.



وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية بعد فوزه على رواندا بنتيجة 2/0 في لقاء نصف النهائي بعد أن تخطى منتخب كينيا بنتيجة 2/0 في دور ربع النهائي.



وأنهى سيدات الكرة الطائرة الشاطئية مرحلة دور المجموعات بتصدر مجموعته في البطولة.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات في دورة الألعاب الإفريقية كلًا من: دعاء الغباشي - مروة مجدي.