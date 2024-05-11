التحرير الفلسطينية: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتصار طال انتظاره للحق الفلسطيني

رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، اليوم السبت ، بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، واعتبره "انتصار الإرادة الدولية للحق الفلسطيني الذي طال انتظاره".

وثمن الشيخ تصويت أكثر من 143 دولة أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الخاص بمنح عضوية كاملة لدولة فلسطين كأحقية تاريخية ووطنية للشعب الفلسطيني، بإقامة دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

واعتبر الشيخ هذا التصويت "انتصارًا لتضحيات وعذابات الشعب الفلسطيني لأكثر من 76 عامًا من التنكر التاريخي والوجودي للفلسطينيين من القوى الاستعمارية الظالمة، وهو حق فلسطيني لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المنظومة الأممية أسوة ببقية دول العالم".

وتوجه الشيخ بالشكر للدول التي صوتت لصالح أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، مؤكدا أن الحق الفلسطيني، وإن طال لابُد أن يرى النور بفضل كل أحرار وأصدقاء الشعب الفلسطيني بالعالم.

8 مكاسب لفلسطين بعد التصويت على قرار يدعم عضويتها بالأمم المتحدة

اعترفت 143 دولة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، كما يحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة، في الوقت التي تستمر "إسرائيل" في شن حربها البرية والبحرية والجوية، على قطاع غزة لليوم الـ 218 من حرب الإبادة التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وبناء على القرار تتمتع فلسطين بالحقوق التالية:

• الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.

• حق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط.

• الحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية.

• الحق في تقديم، والمشاركة في تقديم، مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما.

• الحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما.

• حق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما.

• الحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها.

• الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.