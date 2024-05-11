رئيس الجامعة اليابانية: التعاون بين الجامعات والصناعة يدعم الاقتصاد الوطنى

أكد الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، على أهمية توجيه الجامعات نحو تطوير مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم الشخصية والاجتماعية وذلك لتمكينهم من التكيف مع تطورات سوق العمل المتغيرة بسرعة .

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بفاعليات ندوة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والتى استعرضت دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية والتى تحمل عنوان " رؤية اقتصادية للإسكندرية' من أجل الوصول بالإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر " بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية و الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي و مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية وبحضور لفيف من أعضاء الجمعية، ومجلسى النواب والشيوخ والأكاديميين.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التعليم العملي والتدريب الميداني في المناهج الدراسية لضمان توافق مهارات الخريجين مع متطلبات السوق العمل. كما شدد على أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة وقطاع الأعمال لتطوير برامج التعليم والتدريب، بهدف تعزيز فرص العمل وتحسين الاقتصاد المحلي.

الجدير بالذكر أن دراسة "رؤية اقتصادية للإسكندرية' من أجل الوصول بالإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر" التى تم مناقشتها خلال الندوة قدمت عدد من التوصيات لتحسين بيئة الأعمال والتأكيد على أهمية تعزيز البحث العلمي في مجال صناعات التغذية في محافظة الإسكندرية و فتح آفاق جديدة للمستثمرين، وخاصة في مجال مشاريع الربط اللوجستي والاهتمام بالجانب الصناعي والتعليمي في الإسكندرية، مع التركيز على مناطق محددة مثل برج العرب والعامرية، واقتراح ربطها بالمدينة الصناعية بالعلمين.