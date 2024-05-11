أسوان: توريد 137 ألف طن من القمح بنسبة 37.5 %

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، انتظام أعمال توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، حيث بلغ إجمالى ما تم توريده حتى الآن إلى 137 ألف طن من المستهدف بواقع 366 ألف طن وذلك بنسبة 37.5 % ، لافتاً إلى أنه توجد متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للإطمئنان على إنتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الإنتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف على الوجه الأكمل.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تكثف كافة الجهات المعنية جهودها لتوريد كميات القمح ، والوصول لإنجاز جديد، تواكباً مع قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين بزيادة سعر إستلام الأردب لهذا العام إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 ، و 1950 جنيه نقاوه 23 ، و 1900 جنيه نقاوة 22.5.

وأشار إلى أن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تقوم بإستلام الكميات الموردة داخل 7 مواقع بسعة تخزينية تصل إلى 175 ألف طن، فضلاً عن التوريد للصون والشون والبناكر الموجودة بالمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى محطات تجهيز التقاوى، وتوجد بالتوازى غرفة عمليات بالمديرية تتابع بشكل لحظى آلية التوريد، وتذليل أى عقبات أمام الموردين والمزارعين.