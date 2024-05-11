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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. مواجهتان ناريتان بالدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي

 تنطلق اليوم السبت، الموافق 11 مايو الجاري، منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الرياضي الحالي.

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انتر ميلان ف مهمة سهلة أمام ساسولو اليوم في الدوري الايطالي

 ستكون المواجهة الأولى بين نابولي وبولينا، والمقرر لها علي ملعب دييغو أرماندو مارادونا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 ويحتل نابولي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بينما يأتى بولونيا فى المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

 وتقام المواجهة الثانية بين ميلان وكالياري على ملعب سام سيرو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة .

 ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 71 نقطة، بينما يحتل كاليارى المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.

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