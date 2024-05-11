وفد كوري يبحث التعاون مع مركز بحوث الصحراء في مجال تحلية المياه

قام وفد كورى ضم من البروفيسور جوينج كيم و البروفيسور هوشيوول خاانج بمعهد بحوث كوريا للتقنيات الكيميائية بزيارة إلى مقر بحوث الصحراء ومعامل مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه ، على هامش فاعليات المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه .

وأبدى الوفد الكورى سعادته بزيارة مصر لأول مرة واستعداده للتعاون مع مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه فى المستقبل القريب لما ينفرد به مركز التميز من إمكانات بشرية ومعدات وأجهزة متقدمة فى مجالات تحلية ومعالجة المياه .

المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه





ورافق الوفد أثناء الزيارة كلا من د./عبد الحميد الاعصر نائبا عن د /حسام شوقى- مدير مركز التميز لأبحاث تحلية المياه ورئيس مركز بحوث الصحراء، ود./محمد عمر- باحث ومدير مركز المعلومات بالمركز وعضو مركز التميز .