المتغيرات المكانية تستعد لإستخراج 1023 شهادة بيانات مقدمة للمراكز التكنولوجية بالشرقية

لإستكمال إجراءات طلبات التصالح..

تستمر المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية في إستقبال طلبات المواطنين للتقديم على قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بسهوله ويسر، للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

أشار محافظ الشرقية، أنه في إطار تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 و كبداية لإستقبال الطلبات من المواطنين و تسهيلاً للإجراءات، تم تفعيل التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة او من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو التطبيق الصادر حديثاً من وزارة التخطيط.

وتقوم إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام و المراكز بفحص الطلبات وإجراء المعاينات و إصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني و إدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلاً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلاً على المواطن وتسريعاً لوتيرة العمل.

ووجه المحافظ بتعاون جميع الأدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين و تشكيل لجان لجميع الوحدات المحلية بالمحافظة ، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة و المعاينات و نسبة الإنجاز فيها .

جدير بالذكر أن المتغيرات المكانيه تستعد لإستخراج عدد 1023 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لاستكمال إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون وجاءت بياناتها كالتالي حيث تم استقبال 940 طلب من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و25 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و58 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد جاهزية المراكز التكنولوجية بكافة الوحدات المحلية، لإستقبال طلبات التصالح اعتباراً من الغد الثلاثاء 7 مايو وفقاُ للقانون رقم 187 لسنة 2023، وفي إطار توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد.

أوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة قد أنهت استعداداتها لإستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن فضلاً عن 60 آخرين بالوحدات المحلية القروية وجاري تدعيم العمل بـــ 47 مركز مصغر اضافيين.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع بنرات أمام المراكز التكنولوجية موضح عليها الأوراق المطلوبة والإشتراطات والمعايير ولائحة التسعير لتقديم طلبات التصالح تيسيراً علي المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور علي المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها لإستقبال المواطنين لتقديم طلباتهم للتصالح علي مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم القانونية بسهولة ويسر.

ويذكر أنه طبقاً لللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فالمراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص وإستخراج وتقديم الخدمات التالية:

· التصالح وتقنين أوضاع لأول مرة

· سداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع

· شهادة بيانات العقار /جهة الولاية

· التعديل علي القرار بإضافة تصريح إستكمال أدوار

· التصالح وتقنين الأوضاع لطلبات تم رفضها

· إستقبال طلبات التظلمات.

كما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الثلاثاء الماضي هو أول ايام تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة بجميع اجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة قد انهت استعداداتها لاستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن فضلا عن 60 أخرين بالوحدات المحلية القروية وجاري تدعيم العمل بـ 47 مركز مصغر اضافيين وتم الاعلان ووضع ملصقات تحمل بيانات تفصيلية للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير ولائحة التسعير بمقر المراكز التكنولوجية ورئاسة مراكز ومدن واحياء المحافظة تيسيراً على المواطنين.

ومن جانبه أكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، على جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال ملفات طلبات التصالح حيث تم تدعيم جميع المراكز بأجهزة الحاسوب وطابعات وأجهزة ماسح ضوئي وتم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية علي التعامل مع المنظومة وكيفية ادخال البيانات وفحص الطلبات والتأكد من صحة وسلامة جميع المستندات المطلوبة لتسهيل وإسراع دورة عمل الطلب المقدم وسرعة إنجازه في أقل وقت.

وأشار سكرتير عام المحافظة أنه طبقاً لللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فالمراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص واستخراج وتقديم الخدمات التالية:

· التصالح وتقنين اوضاع لأول مرة.

· سداد اقساط تصالح وتقنين أوضاع.

· شهادة بيانات العقار / جهة الولاية.

· التعديل على القرار بإضافة تصريح استكمال ادوار.

· التصالح وتقنين الاوضاع لطلبات تم رفضها.

· استقبال طلبات التظلمات.