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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة أوسيم

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بإعتماد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة أوسيم وذلك بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وموافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي إعتماد المخطط التفصيلي. 
واكد اللواء أحمد راشد أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.
وأكد محافظ الجيزة على أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.
وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع  خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030   
وشمل قرار محافظ الجيزة بأنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية إتخاذ اللازم نحو تنفيذه .

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