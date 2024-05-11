محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لطريق مستشفى الشرطة بمحلة مرحوم

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف الجارية بطريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول 400م حيث تم رفع كافة التعديات على الطريق كما تم الانتهاء من طبقة السن الأولى، كما تابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بطريق السكة الوسطى المتفرع من طريق 43 طنطا بسيون حتى مستشفى محلة مرحوم الرابط مع جسر البتانونية حيث تم إزالة طبقة الأسفلت القديمة والمتهالكة تمهيدا لأعمال الرصف .

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال فرد طبقة السن بطريق ترعة البتانونية عزبة شعبان فضلا عن متابعة الاعمال الجارية في فرد طبقة السن في شارع داير الناحية بكفر عصام من صيدلية الجزار مرورا بالمقابر حتى الجامع الكبير بطول 1100م وعرض 8م.

وخلال الجولة تم إزالة كافة الاشغالات بشوارع كفر عصام ، ووجه المحافظ بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة جميع التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق ، والتي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة الاعمال الجارية في رصف شارع داير الناحية بقرية خرسيت بداية من طريق طنطا شوبر مرورا بالوحدة الوحدة الصحية حتى المقابر بطول 1100م وعرض 6م